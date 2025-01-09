Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarının yeni listesini yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk taklit-tağşiş listesini açıkladı. Yapılan açıklamayla yeni marka ve üreticiler listeye dahil edildi.

Bakanlık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti.

Manda yoğurdunda inek sütü, sumakta boya, dana kıymada kanatlı eti gibi sahtecilikler ortaya çıktı.

Yerel üretim yapan firmaların ürünlerde taklit ve tağşişe son yapılan testlerde daha fazla rastlanıyor. Özellikle zeytinyağlarında taklit ve tağşiş büyük oranda gerçekleştiriliyor. Rayiç bedelinin altındaki fiyatta satılan, kalitesinden ve üretim ağından emin olunmayan ürünlerden uzak durulması gerekiyor.





