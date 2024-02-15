Tanzimat Fermanı Nedir, Özellikleri Nelerdir? Tanzimat Fermanı Maddeleri Nelerdir?

Avrupa devletlerindeki gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu edilebilmesi için ele alınmış bir süreçtir. Bu durum ekonomik ve askeri ile beraber aynı zamanda kanun çerçevesindeki özgürlükler olarak ele alınabilir. Diğer yandan tarihe yön veren bir ferman olmasının yanı sıra, pek çok önemli yapıyı da kaldırmıştır.

Tanzimat Fermanı Nedir?

Tanzimat Fermanı kısaca batılılaşmanın ilk somut adımı şeklinde ifade edilir. Osmanlı İmparatorluğu dönemi kapsamında, 3 Kasım 1839 yılında okunan bir ferman olarak öne çıkar. Gülhane parkında okunması ile beraber tüm ülkeye yayılmış ve zaman içerisinde ele alınmış bir süreçtir. Bu süreç batı devletlerinin gerçekleştirmiş olduğu yenilikler ve gelişimler doğrusunda sağlanmıştır.

O dönem bazı kesim tarafından sevilirken bazı kesimler açısından ise hoş karşılanmayan bir ferman olarak ön plana çıkar. Özellikle yenilik ve gelişim olarak değerlendirilen Tanzimat Fermanı, dönemine damga vurmuş önemli çalışmalar içerisinde yer alır.

Tanzimat Fermanı Özellikleri Nelerdir?

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Kanun başta olmak üzere askeri ve eşitlik ile birlikte birçok farklı yenilik doğrultusunda Tanzimat Fermanı öne çıkmaktadır. Genel çerçevede batılılaşma olarak da bilinen ve ilk somut adım olarak öne çıkan bu Ferman, Osmanlı İmparatorluğu'nun çehresini önemli oranda değiştirmiştir.

- Özellikle yasa gücü her gücün üzerinde ele alınmıştır.

- Tüm Osmanlı halkına yönelik bir fermandır.

- Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde anayasacılık anlayışının gelişmesine olanak vermiştir.

- Osmanlı Devleti'nde ilk defa batılı anlamda hukuk kuralları ele alınmıştır.

- Hukuk, yönetim, eğitim ve askeri gibi birçok farklı alanda yenilikler gerçekleşmiştir.

- Müslim ile gayrimüslimler arasında eşitlik sağlanmıştır.

- Avrupa sistemini yakın hukuk kuralları ele alınmıştır.

Bu gibi bir önemli özellikleri doğrultusunda Tazminat Fermanı Osmanlı İmparatorluğu açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle halk arasında yaşanabilecek olası isyanları engellemek ve toprak kaybının önüne geçmek için büyük bir önem taşır. Belli bir dönem önemli oranda işe yaramazsa rağmen, İlerleyen zamanlarda batılı devletlerin karışması ile ikisini kaybetmiştir.

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Tanzimat Fermanı Maddeleri Nelerdir?

Tanzimat Fermanı belirli maddeler ele alınmak suretiyle batılılaşmanın ilk somut adımı şeklinde gerçekleşmiştir.

- Bundan sonra hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.

- Tüm halkın can ve mal ile namus güvenliği sağlanacaktır.

- Verdiler herkesin gücüne göre eşit oranda alınacaktır. Aynı şekilde vergiler devlet kontrolü kapsamında alınacaktır.

- Askerlik, ocak şekilde ele alınacak ve vatandaşı göre bir şekilde değerlendirilecektir.

- Müsadere usulü kalkacak ve mülkiyet hakları verilecektir.

Bu şekilde önemli maddeleri sebebiyle Tanzimat Fermanı Osmanlı İmparatorluğu'nun için büyük bir değişim olarak öne çıkar.