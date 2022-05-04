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Talha Bahadır kimdir? Şehit İstihkam Teğmen Taha Bahadır nereli, kaç yaşında nasıl ve neden şehit öldü?

Zeytindalı Harekat bölgesinden bir acı haber daha geldi; 1 askerimiz şehit oldu. Yapılan açıklamada, 24 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Peki, Talha Bahadır kimdir? Şehit İstihkam Teğmen Taha Bahadır nereli, kaç yaşında nasıl ve neden şehit oldu?

04.05.2022 - 10:44 |
Talha Bahadır kimdir? Şehit İstihkam Teğmen Taha Bahadır nereli, kaç yaşında nasıl ve neden şehit öldü?

Milli Savunma Bakanlığı “Zeytindalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs.Tğm. Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.” Dedi. Peki, Şehit İstihkam Teğmen Taha Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında nasıl ve neden şehit oldu?

TALHA BAHADIR KİMDİR, NERELİ?

Talha Bahadır’ın Yalova’ya bağlı Çiftlikköy ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.

Şehit teğmenin Yalova nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken Vali Muammer Erol, Talha Bahadır’ın Çiftlikköy Şehit Baçerettin Özgür İlkokulu Müdürü Hakkı Bahadır’ın oğlu olduğunu belirtti.

ŞEHİT İSTİHKAM TEĞMEN TAHA BAHADIR NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Vali Muammer Erol yaptığı açıklamada “04 Mayıs 2022 tarihinde Suriye’de devam eden SET-HENDEK faaliyetine BTÖ tarafından yapılan havan saldırısı sonucu yaralanan İstihkam Teğmen Talha Bahadır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Ailesinin isteği üzerine şehidimizin cenaze namazı ikindi namazını müteakiben Sultaniye Merkez Camii’nde kılınacak ve Sultaniye Mezarlığı’na defnedilecektir.” İfadesini kullandı.

 

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