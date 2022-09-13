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GündemTaleh Mammadov Ermeni rakibini yerden yere vurdu 33 yaşındaki güreşçi sosyal medyada 'TT' oldu
HaberlerGündem Haberleri Taleh Mammadov Ermeni rakibini yerden yere vurdu 33 yaşındaki güreşçi sosyal medyada 'TT' oldu
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Taleh Mammadov Ermeni rakibini yerden yere vurdu 33 yaşındaki güreşçi sosyal medyada 'TT' oldu

Belgrad'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile karşı karşıya gelen 33 yaşındaki güreşçi Taleh Mammadov 63 kilo bronz madalya maçında Poghosyan'ı mindere çakınca görüntüler sosyal medyada 'TT' oldu.

13.09.2022 - 12:47 |
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Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi minerdeki rekabete de yansıdı. Belgrad'taki Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.

İNANILMAZ HAMLE! 5 TAM PUAN ALDI

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Dünya Güreş Şampiyonası 63 kilo bronz madalya maçında Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında 5 puanlık 'grand teknik' sergiledi.

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında tek seferde alınabilecek en yüksek puanı alırken bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

O POZİSYON ÇOK KONUŞULDU

Taleh Mammadov (63 kg) Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu. Mammadov, Ermenistan'dan Grachim Poghosyan'ı 10:4'lük skorla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında 5 tam puan elde ettiği 'grand teknik hamlesi sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Taleh Mammadov Ermeni rakibini yerden yere vurdu 33 yaşındaki güreşçi sosyal medyada TT oldu


Taleh Mammadov Ermeni rakibini yerden yere vurdu 33 yaşındaki güreşçi sosyal medyada TT oldu


Taleh Mammadov Ermeni rakibini yerden yere vurdu 33 yaşındaki güreşçi sosyal medyada TT oldu


Taleh Mammadov Ermeni rakibini yerden yere vurdu 33 yaşındaki güreşçi sosyal medyada TT oldu





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