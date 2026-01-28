 Taksiyi durdurup şoförü öldüresiye darbettiler

Haberin Devamı

Olay, 24 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü ile iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taksi şoförü, iki kişi tarafından cadde ortasında darbedildi. Yüzüne atılan yumruklardan korunmaya çalışan şoför, elleriyle yüzünü kapatarak kendini savunmaya çalıştı. Olayı gören çevredekiler araya girerek saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, içlerinden biri taksi şoförüne saldırmayı sürdürdü. Bunun üzerine kişi, saldırganı kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşananları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ŞÜPHELİNİN 2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri Hasan A. ve Uğur A.'yı gözaltına aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde şüphelilerden Hasan A.'nın 'Tehdit' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.