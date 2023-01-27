Taksilerde yeni dönem başlıyor! 'Dolu, boş, rezerve' lambaları yanacak, tartışma yarattı

ALİCAN YILDIRIM/alican.yildirim@gazetevatan.com

Taksilerle ilgili dikkat çeken karar verildi. UKOME toplantısında İstanbullunun gündeminden düşmeyen konulardan bir tanesi olan taksici sorunu çözmeye yönelik ilk adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' UKOME toplantısında kabul edildi. Karara göre 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Böylece kamuoyunda büyük tartışma konusu olan, 'yolcu seçme, yolcu almama, değişime gidiyorum' tartışması son bulmuş olacak. Kararla birlikte hem yolcu hem de taksici tarafında problemlerin çözülmesi bekleniyor. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİME GİDEN TAKSİDE REZERVE YAZISI YANACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksu, "Taksimetre açık yani aracın içerisinde yolcu varsa tepe lambası dolu yazacak. Taksimetre kapalı ise tepe lambası boş yazacak. Eğer taksici arkadaşımız uygulamadan çağrılıyorsa veya bir yolcu telefon çağrısına gidiyorsa LED ışıklı tepe lambasında rezerve yazacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak." dedi.

"CEZA KESİLEMEYECEK Mİ?"

Rezerve yazısı yanan taksilere trafik polislerinin herhangi bir ceza kesip kesmeyeceğine de değinen Aksu, "Trafik polisleri 'rezerve' yazısı yazan taksilere ceza kesemeyecek. Çünkü konuyla ilgili UKOME kararı var. Çünkü bu taksiler ya aplikasyondan gelen çağrıya gidiyor. Ya durak çağrısına gidiyor. Ya da araç değişime gidiyor." şeklinde konuştu.

"SUİSTİMAL EDİP ETMEDİĞİ TESİP EDİLEBİLİR"

Tepe lambası düzenlemesinin kötü niyetli taksiciler tarafından suiistimal edilir mi sorusuna cevap veren Aksu, "Eğer bu konuda suiistimal olursa denetimler sırasında o taksicilere ceza verilir. Aplikasyon üzerinden taksicinin yolcuya gidip gitmediği tespit edilebilir." dedi.

"YOLCU VAR MI, YOK MU? ANLAYABİLCEK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taksici Bülent Şenkul, "Uygulamanın kabul edilmesini olumlu karşılıyorum. Vatandaşların taksiciler üzerinde negatif algısı bir miktar kırılmış olur. Tepe lambası uygulamasıyla birlikte vatandaşlar taksinin içinin görmeseler bile yolcu var mı, yok mu? anlayabilecek." şeklinde konuştu.

"SUİSTİMALE AÇIK BİR UYGULAMA"

Yolcular ise uygulamanın suistimale açık olduğunu savunuyor. Konuyla ilgili görüş belirten Mehmet Bayram, "Dolu veya rezerve ışığı yanan taksinin gerçekten yolcuya gidip gitmediğini nereden bileceğiz? Bununla ilgili detayların net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Çünkü kötü niyetli taksiciler bu uygulamayı suistimal edebilir ve cezadan kaçabilir" şeklinde konuştu.