Taksi ücretlerine zam kararı! Açıklama geldi

Yeni tarifeye göre, 12 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taksi ücretleri artırıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte kısa mesafe "indi-bindi" ücreti 200 lira olarak belirlendi.

Zamlı tarife, Türkeli ilçe merkezi ile Güzelkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve kayıtlı bulunan taksicileri kapsıyor. Yeni ücret tarifesinin, özellikle artan akaryakıt fiyatları ve bakım giderleri nedeniyle taksi esnafının talebi doğrultusunda güncellendiği öğrenildi.

Öte yandan ilçede taksi ücretlerine en son 31 Mayıs 2025 tarihinde zam yapılmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte yaklaşık 9 ay sonra tarifede yeniden artışa gidilmiş oldu.