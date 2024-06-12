Takdir teşekkür alana 10.201 TL karne hediyesi nasıl alınır, takdir teşekkür alana para verilecek mi? takdir teşekkür alana karne hediyesi doğru mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60 orana varan tutarda destek vereceğiz” açıklaması ardından 10.201 TL karne hediyesi başvurusu ve doğruluğuna yönelik araştırmalar arttı. 14 Haziran Cuma günü karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler söz konusu haberlerin ardından arama motorlarına yönelerek 10.201 TL karne hediyesi gerçek mi, Takdir teşekkür alana 10.201 TL karne hediyesi nasıl alınır? Sorularına yanıt aramaya başladı.

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANA 10.201 TL KARNE HEDİYESİ NASIL ALINIR?

14 Haziran Cuma günü 2023-2024 eğitim öğretim yılı karnelerini alacak olan milyonlarca öğrenci 10 bin 201 TL’lik ödemenin detaylarını sorguluyor. Geçtiğimiz dönemde, “Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60 orana varan tutarda destek vereceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması takdir teşekkür alacak öğrenciler için de uygulanacak mı, sorusu kafa karışıklığına neden oldu.

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10.201 TL KARNE HEDİYESİ GERÇEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların takdir teşekkür alan öğrencileri de kapsayıp kapsamadığı ile merak ediliyor. Yapılan açıklamada asgari ücretin yüzde 60'ı ifade edildiği için bu miktar 10 bin 200 TL'ye tekabül ediyor. Ancak konuyla ilgili henüz netleşmiş bir bilgi yok.