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Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02.01.2023 - 15:55 |
Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

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