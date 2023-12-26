Tabanca gösterip, masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı, tutuklandı

Olay, dün akşam, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Dükkana giren Mahsuni Kartal, iş yeri sahibinden 1 paket sigara istedi. İş yeri sahibinin sigara paketini verdiği Kartal, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti.

Olumsuz yanıt alan Kartal, daha sonra belindeki tabancasını gösterip, tekrar yerine koydu. İş yeri sahibiyle bir süre tartışan Kartal, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartal'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. (DHA)