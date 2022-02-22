T harfi ile bitki isimleri - T ile başlayan bitkiler...
Dünya üzerinde yer alan birçok farklı bitki türü bulunmaktadır. Her bitkinin sahip olduğu özellikler bulunmaktadır. Bundan dolayı bitkilerin isimleri ve özellikleri sıkça merak edilmektedir. Bitkiler arasında t harfi ile başlayan bitkiler olduğu da bilinmektedir.
Neredeyse her harfle alakalı en az bir bitki bulmak mümkündür. Çünkü bitki çeşitliliği oldukça çoktur. Özellikle bazı bitkilerin oldukça büyük yararları olduğu da bilinmektedir.
Turunç Yaprağı
Tarhun
Turp
Tere
Taflan
Tarçın
T ile Başlayan Bitkiler
Turunç Yaprağı
Turunçgiller familyasına ait olan bu bitki kışın yapraklarını dökmez. Çok yıllık bir bitki olan turunç Akdeniz'de sıkça bulunmaktadır. Özellikle Mersin şehrinde son derece yaygın olduğu görülmektedir. Anavatanı ise Güneydoğu Asya olarak bilinmektedir.
Tarhun
Tarhun, papatyagiller familyasından olan bir bitkidir. Yaprakları baharat olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak bulunduğu yer ise Kuzey Yarım Küre'dir. Boyu 150 cm'ye kadar çıkabilmektedir.
Turp
İnsanların severek tükettiği turpun çok yararlı olduğu da bilinmektedir. Turp, sebze olarak tüketilen bir bitkidir ve turpgiller familyasına aittir. Kara, beyaz ve kırmızı türden turp çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle sindirim sistemi için yararlı bir tür olduğunu söyleyebiliriz.
Tere
Yeşillik türünün en çok sevilen ürünlerinden birisi teredir. Turpgiller familyasına ait olan tere vücuttaki yağ yakımını hızlandırmaya yaramaktadır. Yaprakları salata olarak tüketilen bu bitki çok sayıda vitamine sahiptir. Özellikle Anadolu'da çok fazla yetiştiği görülmektedir. Anavatanı ise Asya'dır.
Taflan
Karayemiş olarak da bilinen taflan, gülgiller familyasından bir bitkidir. Rutubetli ve gölgeli yerleri çok sevmektedir. Farklı adlar ile anıldığı da bilinmektedir. Genellikle 5-15 m arasında olduğu görülmektedir.
Tarçın
Tarçın, Sri Lanka'ya özgü oldukça farklı bir bitkidir. Salkım şeklinde çiçekleri olduğu gibi kendine has bir kokuya da sahiptir. Ilık ve nemli iklimleri çok sevmektedir.