T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ne zaman yatacak?

Yeni öğretim yılı ile birlikte üniversite öğrencileri, KYK burslarının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Peki öğrenciler, T.C. kimlik numarasına göre KYK bursunu ne zaman alacak? İşte tüm bilinenler...

KYK bursu nedir?

KYK bursu, devlet tarafından karşılıksız olarak verilen maddi bir yardımdır. "Kredi" olarak adlandırılan ve geri ödemeli olan KYK öğrenim kredisinden temel farkı, bursun geri ödenmek zorunda olmamasıdır. Burs alan öğrenciler, bu parayı bir hibe olarak kabul eder ve mezuniyet sonrasında geri ödemezler. Bu nedenle, burs için yapılan başvurular büyük bir rekabet içerisinde geçer ve belirli öncelikli gruplara tanınan haklar ön plana çıkar.

KYK bursu kimlere verilir?

KYK bursu, herkese eşit şartlarda verilmez. Öncelikle belirli şartları taşıyan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Burs için öncelikli hak sahibi olan gruplar şunlar:

Şehit ve gazi yakınları:

Şehit olan kişilerin bekar çocukları (çocuğu yoksa bekar kardeşleri).

Gazi olan kişilerin kendisi veya bekar çocukları.

Engelli öğrenciler:

Yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış rapor ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler.

Yetim ve öksüz öğrenciler:

Anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş olan bekar öğrenciler.

Koruma altındaki öğrenciler:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınarak lise veya dengi öğrenimini tamamlayanlar.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınanlar.

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar.

Başarılı öğrenciler ve sporcular:

Milli sporcular (Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan).

ÖSYM'nin Alan Yeterlilik Sınavları (AYT)'nde ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler (Her yıl bu kriter değişiklik gösterebilir).

T.C. kimlik numarasına göre KYK bursu ne zaman yatar?

KYK burs ve kredi ödemeleri, her ay düzenli olarak öğrencilerin banka hesaplarına yatırılır. Ödemelerin hangi tarihler arasında yapılacağı bellidir ve öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamı ödeme tarihini belirlemede anahtar rol oynar.

Ödeme Takvimi: