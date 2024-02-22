Suudi Arabistan bayrağında ne yazıyor? Tevhid bayrağı nedir, Suudi Arabistan güzeli kaçıncı oldu?

Suudi Arabistan’ın Miss Asia 2024 isimli güzellik yarışmasına gönderdiği Rumi Al-Qahtani adlı kadının “Kelime-i Tevhid” ifadelerinin yer aldığı Suudi Arabistan bayrağı ile verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Suudi Arabistan bayrağı ile tevhid bayrağı aynı mı, Suudi Arabistan bayrağında ne yazıyor?

Tevhid bayrağı nedir?

Tevhid bayrağı, siyah veya yeşil renk üzerine "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" ifadesinin yer aldığı bir bayraktır. Bu ifade, "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir" anlamına gelir.

Suudi Arabistan bayrağında ne yazıyor, Suudi Arabistan bayrağı ile tevhid bayrağı aynı mı?

Bayrağın üzerindeki kaligrafik Sülüs yazısıyla yazılmış Arapça yazı, İslam dininde kelime-i şehadet adıyla anılır ve İslami inanç beyanıdır: Arapça: لَا إِلٰهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله lā ʾilāha ʾillā-llāh, muhammadun rasūlu-llāh. Bayrağın yeşili İslam'ı, kılıç ise adaleti uygulamadaki katılığı temsil eder.

Kelime-i tevhid, Türkçe “Allah’tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” anlamına gelen Arapça, "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” şeklindeki dini ilkenin adı.

Haberin Devamı

Yeşil zemin üzerine kelime-i tevhid yazılı ve Zülfikar bulunan bayrak, Suudi Arabistan’ın resmi bayrağı olarak kullanılıyor.

Suudi Arabistan güzeli kaçıncı oldu?

Suudi Arabistanlı model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen 'Miss & Mrs Global Asian' güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı. 12 ülkeden 25 modelin katıldığı yarışmada kraliçe, Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo seçildi.