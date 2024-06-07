TV8'de yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da finalistler merak edilirken Survivor final tarihi için de araştırmalar arttı. Peki Survivor 2024 final ne zaman? Survivor 2024 finali nasıl olacak?

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlendi. Finaliyle birlikte büyük ödülün de açıklanması bekleniyor. Bu yıl da finalin haziran ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor.