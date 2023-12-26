GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi; 2 yaralı
ABONE OL

Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi; 2 yaralı

Ankara'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin markete girmesi sonucu 2 kişi, yaralandı.

26.12.2023 - 14:16 | | Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)
Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi; 2 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Şengül E. yönetimindeki 06 EV 1961 plakalı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanarak marketin içerisine girdi.

Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi; 2 yaralı

Kazada sürücü ile marketteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Market ile otomobilde hasar oluştu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi; 2 yaralı

GÜNCEL HABERLER

Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı

Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı

Tokat’ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Tokat’ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Azerbaycan, Fransa elçiliğinin iki çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Azerbaycan, Fransa elçiliğinin iki çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti