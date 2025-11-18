Sürücüleri ilgilendiriyor! Artık bunu yapmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 kara yolunun Bolu geçişinde önlemlerini artırdı.

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı girişinde polis ekipleri uygulama noktası oluşturdu. Ekipler tarafından hafif ticari araç, kamyon, tır ve yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan araç sürücülerine ise 5 bin 859 lira para cezası uygulandı.