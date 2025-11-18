GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSürücüleri ilgilendiriyor! Artık bunu yapmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok
HaberlerGündem Haberleri Sürücüleri ilgilendiriyor! Artık bunu yapmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok

Sürücüleri ilgilendiriyor! Artık bunu yapmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok

18.11.2025 - 18:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sürücüleri ilgilendiriyor! Artık bunu yapmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde polis ekipleri, kış lastiği uygulaması yaptı. Kurallara uymayan sürücülere 5 bin 859 lira para cezası uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 kara yolunun Bolu geçişinde önlemlerini artırdı.

İLGİLİ HABER

Mardin'de paletli aracın saha testi tamamlandı! Tarihi şehir Artuklu’da kadrolu eşeklerin yerine kullanılacak
Mardin'de paletli aracın saha testi tamamlandı! Tarihi şehir Artuklu’da kadrolu eşeklerin yerine kullanılacak

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı girişinde polis ekipleri uygulama noktası oluşturdu. Ekipler tarafından hafif ticari araç, kamyon, tır ve yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan araç sürücülerine ise 5 bin 859 lira para cezası uygulandı.

Güncel Haberler

Zonguldak'ta hamsi azaldı, kilo fiyatları yeniden yükselişte
#Gündem

Zonguldak'ta hamsi azaldı, kilo fiyatları yeniden yükselişte

Aracı olanlar dikkat! Yapılmadığında yolda bırakıyor
#Ekonomi

Aracı olanlar dikkat! Yapılmadığında yolda bırakıyor

Sürücüleri ilgilendiriyor! Artık bunu yapmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok
#Gündem

Sürücüleri ilgilendiriyor! Artık bunu yapmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok