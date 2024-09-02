Sürpriz buluşma! Özel ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özel ve eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 20.25’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Mogan Tesisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da katıldığı toplantıda, parti tüzüğünde yapılacak değişiklerle ilgili öneriler konuşuldu. Basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme ilk olarak Kılıçdaroğlu, ardından Özel ve Yavaş’ın tesislerden çıkışıyla sona erdi.