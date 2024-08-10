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Suriye’nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

10.08.2024 - 13:58 |
Suriye’nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

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