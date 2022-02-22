İçişleri Bakanlığı Suriyeli için seyreltme projesini hayata geçiriyor. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Edirne, Hatay gibi şehirlerin bulunduğu bölgelerin eğer nüfusun yüzde yirmi beşi Suriyelilerden oluşuyorsa, oraya yeni göçmen kaydı yapılamayacak. Peki, Suriyelilere kapatılan iller hangileri, 16 il Suriyelilere kapatıldı mı? Seyreltme projesi nedir?

SEYRELTME PROJESİ NEDİR?

Habertürk muhabiri Bedri Can Özbey, canlı yayında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek 'seyreltme' planını anlattı. Yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu yerlerde seyreltme uygulaması başladı. Nüfusunun yüzde yirmi beşinin üzerinde Suriyeli olan yerlerde yeni kayıt olmayacak.

Geçici kullanım statüsünde başvuran göçmenler yüzde 25 nüfusun üstünde Suriyeli varsa kayıt yaptıramayacaklar.

SURİYELİLERE KAPATILAN İLLER HANGİLERİ?

ANKARA,

ANTALYA,

AYDIN,

BURSA,

ÇANAKKALE,

DÜZCE,

EDİRNE,

HATAY,

İSTANBUL,

İZMİR,

KIRKLARELİ,

KOCAELİ,

MUĞLA,

SAKARYA,

TEKİRDAĞ,

YALOVA

Geçici koruma statüsünde olan kişiler bu 16 ilde başvuru yapamayacaklar. Türkiye nüfusunun demografik yapısının korunması hedefleniyor. Altındağ'da yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek için seyreltme uygulaması başlatıldı.

16 il 800 mahalleyle birlikte Esenyurt ve Fatih ilçelerine Suriyeli sınırı getirildi!