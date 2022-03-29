Suriyeliler polis mi olacak? “Suriyeliler polis olabilecek” iddiası!

"Suriyeliler polis olabilecek" iddiasına İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri'nden açıklama geldi. Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, Suriyelilerin 'kültür uyumu' adı altında polis olabileceğini söylemişti. Peki, Suriyeliler polis olabilecek mi?

SURİYELİLER POLİS OLABİLECEK Mİ 2022?

Erdin, "Hükümetin, akla mantığa uymayan mülteci politikasının bir sonraki aşamasının özellikle Suriye kökenli vatandaşlık sahiplerini polis yapmak olacağı artık açıkça beklenebilir" şeklinde konuşmuştu. Erdin, bu çalışmanın kamuoyuyla henüz paylaşılmadığını kaydederek, "Muhtemelen “kültür ve lisan” uyumunu sağlamak mazereti adı altında Suriyeli polis istihdamına çok yakında başlanacaktır" dedi.

AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddialar sonrası Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü, İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği'ne ulaştı.

Bakanlık Basın Müşaviri; söz konusu iddiaları 'asılsız' diyerek yalanlarken, "Kimlerin nasıl, hangi şartlarda polis olabileceği ilgili mevzuatla belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.