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Suriyeliler ne zaman dönecek, Suriyelilerin bayram izni iptal mi oldu?

Suriyeli göçmenlerin bayramda ülkelerine gidip daha sonra geri gelmeleri gündeme gelmiş, MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriyelilerin bayramda gidip dönmelerine karşı çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konu hakkında gelen bir soruya kar 'İzin verilmeyebilir' yanıtını vermişti. Peki, Suriyeliler ne zaman dönecek, Suriyelilerin bayram izni iptal mi oldu?

22.04.2022 - 10:49 |
Suriyeliler ne zaman dönecek, Suriyelilerin bayram izni iptal mi oldu?

Türkiye'nin birçok şehrinden Suriyeli aileler yine yola çıktı. Ülkemizde yaşayan Suriyelileri ilgilendiren önemli bir karar alındı. Suriyelilerin, Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine gidip daha sonra geri dönüşlerini etkileyen bir karar çıktı.

SURİYELİLERİN BAYRAM İZNİ İPTAL Mİ OLDU?

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'den Suriye'ye geçişler durduruldu. Dünden itibaren Suriye'ye gitmek için sınıra ulaşan ailelerin geçişi durduruldu. Yalnızca cenaze, hastalık gibi mazeretlere izin verilecek.

BAKAN SOYLU 'KISITIMIZ VAR' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan tartışmaların ardından 'Bu bayram ve önümüzdeki bayram için güvenli bölgelere gidiş konusunda kısıtımız söz konusu. Bayramda gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var' ifadesini kullanmı

 

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