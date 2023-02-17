Suriyeli sığınmacılar Hatay sınırına akın etti

Türkiye’de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli çifte deprem, Suriye’nin de birçok bölgesini etkiledi. Suriye genelinde 5 bin 500’den fazla insan yaşamını yitirirken, ülkenin kuzeydoğusunda muhaliflerin kontrolünde olan bölgelerde ise 4 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Ankara’nın deprem bölgesindeki sığınmacılara Türkiye’yi 3 ila 6 ay süreyle olarak terk etme hakkı tanınacağını açıklamasının ardından, Türkiye’de bulunan çok sayıda Suriyeli sığınmacı ülkelerinde depremden etkilenen yakınlarını görmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

‘DÖNMEYECEĞİZ’

Amerikan New York Times gazetesine konuşan bazı sığınmacılar, savaştan kaçıp Türkiye’ye geldiklerini ama Deprem nedeniyle evlerini ikinci defa kaybettiklerini söylüyor. Bazı sığınmacılar özellikle çocuklarının eğitimi için belirlenen süre içinde Türkiye’ye dönmeyi planladıklarını ifade ederken, bazıları ise Türkiye’de yaşadıkları yıkımın ardından geri dönmeyi düşünmediklerini anlatıyor.

GÜNDE 3 BİN KİŞİ

Hürriyet'te yer alan haberde, Cilvegözü’nün karşısında yer alan Suriye’nin Bab-el Hava sınır kapısı yetkilileri, önümüzdeki günlerde Türkiye sınırından günde yaklaşık 3 bin sığınmacının Suriye’ye geçeceğini öngörüyor. Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren Suriyeli sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler’e göre, Suriye topraklarında da yaklaşık 40 bin kişi evsiz kaldı. Türkiye’den sınırın diğer tarafına geçecek sığınmacılarla birlikte bölgedeki insani krizin daha da tırmanabileceği değerlendiriliyor. Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden yaklaşık 1400 Suriyeli sığınmacının cenazesi memleketlerine gönderilmişti.