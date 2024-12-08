Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı

Terör örgütü PKK/YPG'nin 2016 yılında işgal ettiği Münbiç'in, kuzey ve batı kesimlerinde ilerleyen SMO, teröristlerle çatışmaya devam ediyor. Öte yandan ilçede halk ayaklanarak terör örgütünü kentten çıkarmaya çalışıyor. Münbiçliler, kent merkezinde ayaklanarak, hapishanelerdeki tutsakları kurtarmıştı. İlçe nüfusunun ezici çoğunluğunu Araplar oluşturuyor.

2 KÖY TEMİZLENDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı.Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı.Muhalifler, ilçe merkezine ilerliyor.Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı.1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

YÜZDE 80'İ KURTARILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bütün örgüt unsurlarını bölgeden temizlemek için operasyona devam eden SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürüyor.Harekatta, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına alan SMO, kentin PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

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