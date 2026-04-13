Süper Lig hayaliyle başladı, 2. Lig’de bitti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
13.04.2026 - 23:05

Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, sezon boyunca sergilediği istikrarsız performansın ardından son olarak karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu ve ligin bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig’e düştü.

Trendyol 1. Lig'de sezona 'Süper Lig' hedefiyle başlayan yeşil-siyahlı ekip, aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına geriledi.

Ligin kritik haftalarında çıkış yakalayamayan Sakaryaspor, özellikle iç sahada kaybettiği puanlarla dikkat çekti. Sezonun genelinde alt sıralarda yer alan yeşil-siyahlılar, ligin 35. haftasında bugün Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu ve ligin bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig’e düştü. Sakaryaspor, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

Güncel Haberler

