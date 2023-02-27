Sultangazi'de park kavgası kanlı bitti! Kurşun yağdırdı

Olay, 23 Şubat Perşembe günü sabah saat 09.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. İlçede müteahhitlik yapan Osman Koç'u ziyarete gelen kayınçosu, aracını sokak arasına park etti. Burada bulunan oto yıkama dükkanı sahibi Bekir Yiğitoğlu iddiaya göre, aracını park eden kişi ile tartışmaya başladı. Durumu fark eden Osman Koç, kayınçosunun yanına gelerek, Bekir Yiğitoğlu'na tepki gösterdi. Araç sahibi, başka bir yere park etmek için aracına bindiği sırada, Bekir Yiğitoğlu, elleriyle cama vurdu. Yiğitoğlu, ardından kendilerine ait araçta bulunan silahı alarak, sürücüye ateş etti. Kurşunlardan biri sürücünün bacağını sıyırdı. Sürücü, yere düşünce, Yiğitoğlu, Osman Koç'a yöneldi. Koç, koşarak kurtulmaya çalıştı. Yiğitoğlu, elindeki silahla Koç'un peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sırasında Yiğitoğlu, Koç'a ateş art arda ateş etti. Kurşunlardan biri Koç'un sol koluna isabet etti.

OLAYDAN SONRA KAÇAN SİLAHLI SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Kanlar içerisinde yere yığılan Koç'un yardımına çevredekiler koştu. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar, kan kaybını önlemek için tampon yaptı. Silahlı saldırgan Yiğitoğlu ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yiğitoğlu, olaydan yaklaşık iki saat sonra İsmetpaşa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğitoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Koç ise, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ARKAMDAN BİR ŞARJÖR BOŞALTTI"

Yaşananları anlatan Osman Koç, "Perşembe günü saat 09.00'da kayınçom inşaat yaptığım sokakta beni ziyarete geldi. Arabasını da sokağın başına park etti. O esnada ben geldim. Oto yıkamacıdaki kişiler baktım arabanın camına vuruyor. Kayınçom arabadan indi, bu sırada kayınçoma saldırdılar. Bende müdahale ederek, kendilerine 'her gelene saldırıyorsunuz. Eşkıya mısınız?' diyerek tepki gösterdim. Tartışma uzamasın diye aracı park edilen yerden kaldırdık. Bir baktım kişilerden biri kendilerine ait arabadan aldığı silahla ateş etmeye başladı. İki kurşun kayınçoma sıktı. Kayınçom o esnada arabanın arkasında yere düştü. İki kurşunda kayınçomun bacaklarını sıyırmış. Kayınçom yere düşünce, eli silahlı kişi öldüğünü düşündü. Sonra benim peşime düştü. Bende koşarak, kurtulmaya çalıştım. Peşimden geldi. Yaklaşık 300 metre koştum. O esnada bir şarjör arkamdan boşalttı. Köşede bir marketin önünde silahtan çıkan kurşunlardan biri koluma isabet etti, yere düştüm. Marketçi, müdahale etti. Koluma kan kaybını önlemek için tampon yaptı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Bu esnada silahlı saldırgan araca binip, kaçıp gitmiş" dedi.

KOVALAMACA KAMERADA

Öte yandan Yiğioğlu'nun elinde silahla Koç'u kovaladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Koç'un koştuğu elinde silah olan Yiğitoğlu'nun da kovaladığı anlar yer alıyor.