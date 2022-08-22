Sultangazi'de eylem hazırlığındaki terör örgütü MLKP üyeleri yakalandı

MLKP(Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, MLKP Terör Örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U. isimli şüphelinin sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu ihbarı üzerine Sultangazide bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda M.U.nun yanı sıra E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli şüpheliler de yakalandı. Adres içerisinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 fişek ve çok sayıda djital/bilişim malzemesi ele geçildi. M.U.,E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.