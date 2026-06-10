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Sultanbeyli'de gece alev aldı: 3 katlı binanın çatısı yandı

10.06.2026 - 09:52Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Sultanbeyli'de gece alev aldı: 3 katlı binanın çatısı yandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin zorlukla müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Dereseki Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatısından izolasyon çalışması sırasında bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sultanbeylide gece alev aldı: 3 katlı binanın çatısı yandı

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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