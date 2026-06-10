Sultanbeyli'de gece alev aldı: 3 katlı binanın çatısı yandı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Dereseki Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatısından izolasyon çalışması sırasında bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.