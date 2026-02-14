Sultanbeyli'de dev operasyon! Evden 366 silah çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Şubat'ta Sultanbeyli'de bir adreste yasadışı silah imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri ikametgahın yasadışı silah imalatı olarak kullanıldığını tespit etti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde bulunan Ü.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda, 366 silah, 85 silah namlusu, 100 silah gövdesi, 385 şarjör ve çok sayıda icra mili ve yayı ile birlikte tetik tertibatı ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.