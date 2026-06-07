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Sultanbeyli'de alevli gece: Plastik eşya deposu kül oldu

07.06.2026 - 08:45Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Sultanbeyli'de alevli gece: Plastik eşya deposu kül oldu

İstanbul'un Sultanbeyli içesinde plastik eşyaların depolandığı bir depoda yangın çıktı. İtfaiyenin zorlu mücadelesiyle söndürülen depo küle döndü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik tek katlı depoda çıktı. Plastik çöp kovaları ile çeşitli plastik eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek deponun büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultanbeylide alevli gece: Plastik eşya deposu kül oldu

Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, köpüklü suyla deponun farklı noktalarından müdahalede bulundu. Yoğun dumanın sardığı depoda ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Alevler deponun yan tarafında bulunan diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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