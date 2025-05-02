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Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunlarının 15 yıl süren miras davasında karar

02.05.2025 - 13:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: | İSTANBUL (DHA)

Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunlarının 15 yıl süren miras davasında karar

Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını öne süren 71 kişinin mirastan pay alabilmek için açtıkları veraset ilamı davasında 15 yıl sonra karar açıklandı. İstanbul 32. Sulh Hukuk Mahkemesi, 71 kişinin 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi.

Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 32'nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için bilirkişiye gönderildi. Bilirkişiler, 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat eden Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan gelen toplam 71 kişiyi tespit etti. Raporda, ilk evliliğini 1863’te yapan Sultan Abdülhamid’in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları sıralandı.

71 KİŞİ MİRASÇI

2’nci Abdülhamid’in çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılan raporda, kız ve erkek çocukların da evlenmeleriyle davayı açanlardan 11’inin Abdülhamid’in birinci kuşak mirasçıları oldukları belirtildi. İstanbul 32’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 15 yıldır görülen davada kararını açıklayan hakim Semih Soykan, veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar verdi.

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