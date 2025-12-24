Şükür Namazı Nedir, Ne Zaman Kılınır?

Haberin Devamı

Müslümanlar, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanır. Bu sebeple herhangi bir kötü veya iyi durumla karşılaşan Müslümanlar, Allah’a şükretmek ve sığınmak için şükür namazı kılar. Nafile bir ibadet olan şükür namazı, herhangi bir zamanda kılınabilir. Şükür namazı, Allah’ın rızasını kazanmak ve nimetlerine şükretmek için kılınır. Ayrıca, Allah’a minnet göstermenin bir ifadesidir. Bereketin ve nimetlerin artmasına da vesile olabilmektedir. Diğer taraftan, şükür namazı farz değildir.

Şükür Namazı Ne Zaman Kılınır?

Müslümanlar şükür namazı ne zaman kılınır diye merak edebilmektedir. Şükür namazı herhangi zamanda kılınabilir. Yani şükür namazı kılmak için zaman şartı yoktur. Farz namazlardan sonra, kuşluk vakti, gece vakti ya da sabah namazından sonra gibi farklı zaman dilimlerinde nafile bir namaz olarak kılınabilir. Mekruh vakitler yani kerahat vakitleri dışında herhangi bir zamanda şükür namazı kılmak mümkündür.

Şükür Namazı Nasıl Kılınır?

Şükür namazı kaç rekattır, şükür namazı nasıl kılınır gibi sorular da merak edilebilmektedir. Şükür namazı genellikle iki rekat olarak kılınır. Peki, şükür namazına nasıl niyet edilir? “Niyet ettim Allah rızası için şükür namazı kılamaya” şeklinde niyet edilir. Şükür namazı, sünnet namazlar gibi kılınır. Normal namazlarda okunan sureler, dualar ve rükünler şükür namazı için de geçerlidir. Şükür namazı sonrası kişi, Allah’a şükrederek istediği gibi dua edebilir.