Suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı

İtalya polisi, bugün Viterbo kentinde düzenlediği operasyonla 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronunun' yakaladığını duyurdu. İtalyan polisi şüpheli hakkında “22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı” ifadelerini kullanırken, İtalya medyası şüphelinin Barış Boyun olduğunu ileri sürdü.

İtalya polisi operasyon görüntüsüyle birlikte şu açıklamayı yaptı;

“Polis ilk müdahale operasyon birimleriyle, Viterbo ilinde terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronu yakalandı. 22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı.”

İtalya medyası operasyonla ilgili haberlerinde çete lideri Barış Boyun ve çete üyesi 18 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Barış Boyun'un yakalanmasına ilişkin operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

KOM Başkanlığımız,

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve

İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

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Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz.

Ülkemiz adli makamlarınca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere; Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yağma vb. suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile aranan, elebaşılığını Barış BOYUN’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

- İtalya Polisi ile KOM Başkanlığı, İnterpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

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- Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı.

BARIŞ BOYUN ÇETESİNE BUGÜNE KADAR YAPILAN OPERASYONLAR

* Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’ da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan;

- 175’i tutuklandı ve

- 100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

KOM Başkanlığımızı, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı ve İtalyan Güvenlik Makamlarını tebrik ediyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalayıp, nefeslerini kesmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.