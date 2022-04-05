Steroid nedir? Survivor’da gündeme gelen steroid ve doping nedir, ne işe yarar, steroid doping mi?

Survivor 2022 All Star yarışmasına Nagihan ve Nisa arasında bir doping ve steroid tartışması oldu. Nisa'dan Nagihan'a 'doping' ve 'steroid' göndermesi sonrası, steroid ve doping nedir, ne işe yarar, steroid doping mi?

STEROİD NEDİR, DOPİNG MİDİR?

Anabolik-androjenik steroidler sporcular tarafından en çok kullanılan doping maddelerindendir. Kas gücü ve kas kitlesini artırmak amacıyla kuvvet ve sürat sporlarında kullanılır.

Steroid, birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon iskeletli bir lipittir. Steroitler Asetil KoA biosentez yolundan oluşurlar.



Steroitlerin canlılarda genel olarak en önemli işlevi hormon olmaktır. Steroid hormonlar, steroid hormon reseptör proteinlere bağlanarak fizyolojik etkilerini gösterirler. Bu reseptörlere bağlanınca gen transkripsiyonu ve hücre fonksiyonunda değişimlere neden olurlar.



Steroid terimi belli bağlamlarda daha sınırlı bir anlamda kullanılır. Örneğin, tıp ortamında endokrinolog olmayanlarca steroid genelde kortikosteroidleri ve hemen her zaman glukokortikoidleri kastetmek için kullanılır. Spor veya vücut geliştirme bağlamında steroid anabolik steroid anlamında kullanılır.

DOPİNG NEDİR?

Doping, sportif performansı artırmak amacıyla yasaklanmış ve vücuda yabancı maddelerin kullanılması ya da herhangi bir maddenin anormal miktarlarda tüketilmesi veya vücuda normal dışı yollardan alınması olarak tanımlanır. Dopingin ilk resmi tanımı 1963 yılında yapılmıştır.