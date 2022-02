Stephen Hawking ne zaman öldü, nasıl? Stephen Hawking'in hastalığı neydi, Stephen Hawking hayatı ve gençliği!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, son paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökçek, 2018'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeliyle olan videosunu "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum... Gıkı çıkmadı..." notuyla paylaştı. Peki, Stephen Hawking ne zaman öldü, Stephen Hawking'in hastalığı ne?

STEPHEN HAWKING NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Stephen Hawking, 14 Mart 2018 tarihinde sabaha karşı Cambridge, İngiltere'deki evinde 76 yaşında öldü. Ailesi ölüm sebebini açıkladı, "huzur içinde öldü" açıklamasını yaptı.

Stephen Hawking'in henüz 21 yaşındayken yakalandığı ve tedavisi olmayan ALS hastalığı yüzünden öldü.

STEPHEN HAWKING'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Stephen Hawking, amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığının nadir görülen, erken kendini gösterip yavaş ilerleyen bir formundan muzdaripti. Bu hastalığın teşhisi 1963'te, Hawking 21 yaşındayken konuldu; doktorları tarafından Hawking'e iki yıllık ömür biçildi. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti. 1970'lerin sonlarında konuşma yetisi gittikçe de zayıflamaya başladı, bu dönemde sadece en yakınları tarafından anlaşılan Hawking'in dış dünyayla iletişimini dediklerini dinleyip tekrarlayan yakınları sağlamaktaydı.

1985'te CERN'i ziyaret ederken zatürre kaptı. Bu nedenle nefes borusuna delik açılması gerekti ve sesini tamamen yitirdi. 1986'dan itibaren koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabildi. Bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve ailesinden destek aldı. Konuşmak istediği anda, elindeki elektronik aleti sıkarak, sandalyesine bağlı özel bilgisayarının ekranına, dakikada ortalama 10 kelimeyi sıralayabilmekteydi. Bilgisayarının hafızasında yaklaşık 2600 kelime bulunmaktadır. Böylece herhangi bir kelimeyi söylemek istediğinde ekrana yazabilmekteydi. Sağlıklı insanların konuşmalarında kullandığı kelime sayısı da 2500 civarındadır. Dolayısıyla Hawking, duygularını ifade etmede kelime sıkıntısı çekmemekteydi. 2005'te el kaslarını hareket etme yetisini kaybetmesiyle yanağındaki kasları kullanarak kelime seçmeye başladı.

STEPHEN HAWKING'İN GENÇLİĞİ





STEPHEN HAWKING'İN ESERLERİ

Singularities in Collapsing Stars and Expanding Universes (D. W. Sciama ile birlikte)

The Nature of Space and Time (Roger Penrose ile birlikte, Michael Atiyah'ın önsözüyle)

The Large Scale Structure of Spacetime (George Ellis ile birlikte)

The Large, the Small, and the Human Mind, (Abner Shimony, Nancy Cartwright ve Roger Penrose ile birlikte)

Information Loss in Black Holes

God Created the Integers: The Mathematical Breakthroughs That Changed History

A Brief History of Time (Zamanın Kısa Tarihi)

Black Holes and Baby Universes and Other Essays (Kara Delikler ve Bebek Evrenler)

The Universe in a Nutshell (Ceviz Kabuğundaki Evren)

On The Shoulders of Giants (Devlerin Omuzları Üzerinde)

A Briefer History of Time (Zamanın Daha Kısa Tarihi)