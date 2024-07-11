Srebrenitsa katliamı sembolü mavi kelebek ne anlama geliyor, mavi kelebekler olayı nedir? Neden Srebrenitsa soykırımının simgesi?

Srebrenitsa soykırımı; İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yaşanan en büyük katliam olarak tarihe geçti. Bosna Hersek’te Sırpların yaptığı katliamda 8372 silahsız ve sivil Boşnak erkek katledildi. Katliamla özdeşleşen mavi kelebeklerin anlamı ise merak konusu oldu. Peki, Srebrenitsa katliamı sembolü mavi kelebek anlamı nedir, ne anlama geliyor, mavi kelebekler olayı nedir? Neden Srebrenitsa soykırımının simgesi?

Srebrenitsa katliamı sembolü mavi kelebek anlamı nedir?

Srebrenitsa, Bosna Savaşı sırasında 11 Temmuz 1995 tarihinde yaşanan acı bir olaydır. Avrupa'nın göbeğinde, Bosna Hersek'in bir İslam beldesi olan Srebrenitsa'da, Sırp Ordusu'nun komutanı Ratko Mladiç önderliğindeki birlikler, BM tarafından güvenli bölge ilan edilen alanda bulunan 8372 Bosnalı Müslüman erkeği katletmiştir.

Katliama imza atan Sırp askerleri, toplu mezarlar bulunmasın diye cesetleri çok uzağa gömdüler ve bölgenin bitki örtüsüne uygun bitkilerle üzerini örtmeye çalıştılar. Toplu mezarların bulunmasında kullanılan uydu resimlerinde manyetik değişkenlik taramasının yapılamaması için mezarların içine metal parçaları bıraktılar. Böylesine profesyonelce ve ince hesaplar yapılarak planlanmış bir soykırımda bir şeyi hesaba katamadılar.

Haberin Devamı

Toplu mezarların bulunduğu bölgede cesetlerin toprağı beslemesi sonucunda Artemis adında çiçeklerin oluşumu başladı. Çiçeklerin çoğalmasıyla birlikte sadece bu bitkiyle beslenen mavi kelebekler de bölgede hızla çoğaldı. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda bu durumun dikkat çekmesi ve yerel basına yansımasıyla halk araştırmalara katıldı.

Mavi kelebekler takip edilerek 300 toplu mezar bulundu. Toplu Mezar Enstitüsü bu zamana kadar yaptığı çalışmalarda 20 bin kişinin cesedine ulaştı ancak yalnızca 18 bin kişinin kimliğini belirleyebildi. Cesetlerin parçalanmış ve yakılmış olması kimlik belirleme çalışmalarını güçleştiriyor.