Spotify şarkı falı nasıl bakılır ve açılır? Spotify şarkı falı nerede, ücretli mi?

"Şarkı Falı (Song Psychic)" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Wrapped temeli üzerine inşa edilen uygulamada amaç, adete bir medyuma sorar gibi bir dizi kişisel soruyu yanıtlamak için şarkı adları ve içeriklerinden yararlanmaktır. Peki, Spotify Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır?

ŞARKI FALI ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Bu özelliği kullanmak için mobil cihazınızda spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edebilir veya Song Psychic'in web sitesindeki QR kodunu tarayabilirsiniz.

Yeni özelliği değerlendirmek için "Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Kendim, Stil ve Öğle Yemeği" gibi daha geniş kategoriler arasından seçim yapabilirsiniz.

Sorunuzu girdiğinizde, “Şarkı Falı” parmağınızı ekrana basmanızı istiyor, ardından cevabınız bir şarkı şeklinde ortaya çıkmadan önce arka planda mistik müzik mırıldanırken renkler dönüyor.

SPOTİFY ŞARKI FALI NASIL BAKILIR?

Adım 1: Mobil cihazınızdan “http://spotify.com/songpsychic” adresine gidin ve özelliği uygulamadan açın.

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Adım 2: Karşınıza çıkan ekrandan “Kullanmaya Başla” kısmına basın.

Adım 3: Soru sormak istediğiniz konuyu seçin.

Adım 4: Açılan ekrandan “Gönder”e basın ve Şarkı Falı’nın sizin için bulduğu şarkıya ulaşın.

SPOTİFY ŞARKI FALI ÜCRETLİ Mİ?

Şirket, Song Psychic'in Spotify'ın ücretsiz ve Premium abonelerine 64 pazarda ve 21 dilde sunulduğunu söylüyor.