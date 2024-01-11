Sosyete torbacısı avukat yakalandı

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Umut G.’nin Cihangir ve Nişantaşı’nda uyuşturucu sattığına yönelik bilgi aldı. Yapılan araştırmada, avukat Umut G.’nin lüks semtlerdeki eğlence mekânlarında uyuşturucu sattığı belirlendi. Umut G.’nin kendisinden uyuşturucu isteyenlerin evlerine uyuşturucu servisi yaptığı da saptandı. Narkotik ekipleri düzenledikleri operasyonda Umut G. ve Serdar A.’yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Serdar A.’nın üzerinde 115 gram skunk ele geçti.

EV VE ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Umut G.’nin aracı ve evinde yapılan aramalarda, fişek diye tabir edilen, satışa hazır çok sayıda paket halinde 7 gram kokain, 14 kilo 600 gram skunk, hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçti. Adliyeye çıkarılan Umut G. ve Serdar A., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ve imal ve ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin avukattan uyuşturucu alan kişilerle ilgili de araştırma yürüttüğü belirtildi. Umut G.’nin avukat olması nedeniyle, polis uygulaması ve kontrollerinde, görevi sebebi ile kimliğini gösterip aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket ederek uyuşturucu satışı yaptığı da tespit edildi.

Haberin Devamı