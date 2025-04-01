Sosyal medyada boykot çağrısı yapanlarla ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı
01.04.2025 - 21:05Güncellenme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, soruşturmanın "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açıldığı belirtildi.
Öte yandan, yapılan çağrılar üzerine bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği kaydedildi.