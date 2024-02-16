Sora Openai nasıl kullanılır, Sor nedir? Sora yapay zeka ne zaman gelecek, ücretli mi?

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modeller yapıldığı açıklandı. Peki, Sora nedir? Sora Openai nasıl kullanılır? Sora ne zaman çıkacak?

SORA NEDİR?

OpenAI'nin Sora'yı tanıtmasıyla birlikte, yazılı metinleri videoya dönüştürme konusundaki gerçeklik seviyesiyle dikkat çeken yapay zeka teknolojisi, Microsoft'un büyük yatırımcısı olduğu OpenAI'nin önceki başarılarına bir yenisini ekliyor.

SORA NASIL KULLANILIR?

Sora, komutla insan elinden çıkmış gibi fotoğraf, çizim ve şiir üretebilen yapay zeka teknolojisinin bir sonraki evresini temsil ediyor. OpenAI'nin açıklamalarına göre, Sora kullanıcıların bir dakika uzunluğunda videolar oluşturabilme yeteneğine sahip.

SORA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şirket tarafından yapılan açıklamada Sora'nın henüz genel kullanıma açılmadığı belirtilirken, profesyoneller tarafından test edileceğini duyuruldu. Bu adımla, teknolojinin potansiyel risklerini sınırlamak ve kötü amaçlı kullanımları engellemek amacı taşıyor.

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