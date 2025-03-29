Son iftar duası: Arefe gününde Hızır Aleyhisselam'ın duası da dillerden düşmüyor!

Son iftarın son duası, Hızır Aleyhisselam'ın arefe günü duasıdır aynı zamanda. Bugün yapılacak iftar ile 2025 Ramazan ayını uğurluyoruz. İşte arefe günü okunacak dualar ve zikirler...

Hızır Aleyhisselam'ın Arefe günü duası: Bismillah maşaallah la kuvvete illa billah... Arefe günü okunacak dualar, ibadetler hangileri?

2024 Ramazan bitiyor. 9 Nisan arefe günüyle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurluyoruz. Müslümanlar arefe gününde neler yapılması gerektiği konusunda internette araştırmalarına devam ediyor. Bugün yani 9 Nisan Salı günü arefe günü olarak idrak ediliyor. Arefe gününde Hızır Aleyhisselam'ın duası da dillerden düşmüyor. Arefe günü okunacak dua ve zikirler arasında Bismillah maşaallah la kuvvete illa billah ile başlayan dua en çok okunanlar arasında yer alıyor. İşte Hızır'ın arefe günü duası...



Hızır Aleyhisselam'ın arefe günü duası milyonlarca müslümanın merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor. Bugün arefe gününde okunacak dua ve zikirler de dillerden düşmüyor. İşte arefe günü okunacak dualar ve zikirler...

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HIZIR ALEYHİSSELAM'IN AREFE GÜNÜ DUASI

Bismillah maşaallah la kuvvete illa billah,

maşaallah kulli nimetin minallah

maşaallah elhayrü küllihi biyedillahi

maşaallah la yusrifüsuue illallah.”

Hızır Aleyhisselam’ın kişiyi, evini ve malını koruma altına alan duası olan bu dua (sabah akşam okunur).

Duanın Manası

Allah'ın ismiyle başlarım, Allah neyi dilerse o olur. Güç kudret ancak Allah'ındır.

Allah neyi dilerse o olur.Her nimet Allah'tandır.

Allah neyi dilerse o olur. Hayrın tamamı Allah'ın kudretindendir.

Allah neyi dilerse o olur. Fenalıkları defeden ancak Allahtır.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

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‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.