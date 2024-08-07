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Son depremler listesi: Ege beşik gibi sallanıyor! Akdeniz'de deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde?

Akdeniz'de deprem mi oldu? Bugün sabah saatlerinde Ege Denizi Girit açıkları peş peşe sallandı. Kandilli Rasathanesi X hesabından son durumu paylaştı. Deprem Girit adası açıklarında meydana geldi. Peki Akdeniz'de deprem kaç büyüklüğünde oldu?

07.08.2024 - 12:12 |
Son depremler listesi: Ege beşik gibi sallanıyor! Akdeniz'de deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde?

Akdeniz'de deprem mi oldu? Bugün sabah saatlerinde Ege Denizi Girit açıkları peş peşe sallandı. Kandilli Rasathanesi X hesabından son durumu paylaştı. Deprem Girit adası açıklarında meydana geldi. Peki Akdeniz'de deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Ege beşik gibi sallandı. 7 Ağustos 2024 saat 11:23 sularında Girit Adası açıklarından peşi sıra iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasahathanesi X hesabından depremin büyüklüğünü paylaştı.

Son depremler listesi: Ege beşik gibi sallanıyor Akdenizde deprem mi oldu Kaç büyüklüğünde

AKDENİZ'DE DEPREM!

7 Ağustos 2024 Çarşamba günü Girit Adası Açıklarında saat 11:23'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 5.5 km altında meydana gelen sarsıntı sonrası 24 dakika sonra bir kez daha deprem oldu.

Saat 11:47'de Akdeniz'de yine Girit açıklarında bu kez 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

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