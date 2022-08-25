Son dakika... Gülşen gözaltına alındı! İmam hatiplilere yönelik sözlerine soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek. Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri şarkıcı Gülşen'i İstanbul'da gözaltına aldı.

MEB'DEN SORUŞTURMA KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik hakaret ve iftira içeren sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

ÖMER ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten şarkıcı Gülşen'in tepki çeken sözleriyle ilgili açıklama geldi.

Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz.

Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir. Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır.

KURTULMUŞ: MENSUBU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

İmam hatiplerin Türkiye'nin en başarılı eğitim kurumlarından olduğuna vurgu yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLŞEN'E SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen'in konser görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından savcılık harekete geçmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtilmişti.

"POLİS EŞLİĞİNDE BULUNDUĞU YERDEN ALINACAK"

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, şarkıcı Gülşen'e başlatılan soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı.

Ceylan Sever'in açıklamaları şöyle:

Yaklaşık dört ay önce sarf edilmiş sözler. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda imam hatiplilere yönelik sözlerin olduğu bir video yayınlandı. Videoda Gülşen'in sözlerinin ardından izleyicileri de kendisini alkışlıyor. Bu videonun üzerine çok büyük tepkiler geldi. Gülşen sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında jet soruşturma açtı. Savcılık emniyete yazdığı talimat yazısında şarkıcı Gülşen'in savcılığa mevcutlu bir şekilde getirilmesini istedi. Gülşen, çağrı usulü savcılığa gelmeyecek. Polis eşliğinde, bulunduğu yerden alınacak. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından savcılığa sevk edilecek. Bunun da bugün içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz.