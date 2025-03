Sokakta gördüğü ilanla hayatı değişti: Gülseren Baki Doğu Karadeniz'in tek kadın ayakkabı tasarımcısı oldu

Trabzon'da liseyi bitirip, iş aramaya başlayan Gülseren Baki, gördüğü ilan sonrası Avrupa Birliği'nin açtığı kursla ayakkabı sektörüne ilk adımını attı. Eğitim sürecinde ayakkabı üretiminin tüm aşamalarını öğrenen Baki, çizim yeteneği sayesinde tasarım alanına yönlendirildi. Erkek egemen bir alanda kendini geliştirerek sektörde zamanla fark yaratan Baki, yıllar içinde yaklaşık 4 bine yakın ayakkabı modeli tasarladı. Uluslararası platformlarda yer alarak yıllarca özel sektörde çalışan, meslekte 18 yılını dolduran Baki, 8 yıldır da usta öğretici olarak Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim veriyor.

'AYAKKABI YAPIMININ HER BÖLÜMÜNÜ ÖĞRENDİM'

Gülseren Baki, çizim yeteneğinin olmasından dolayı ayakkabı tasarımına yönlendirildiğini belirterek, "18 yıldır ayakkabıcılık işiyle uğraşıyorum. Serüvenim Avrupa Birliği'nin açtığı bir kurs ile başladı. 11 yıl özel sektörde çalıştım, 8 yıldır da Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışıyorum. Hem pratikte hem de fabrikada eğitimler gördük. Ayakkabı yapımının her bölümünü öğrendim. Sonra bizi yeteneklerimize göre ayırdılar. Çizim yeteneğim iyi olduğu için ayakkabı çiziminde patronuma birlikte çalışmaya başladım. Tasarımlar yapıp, modeller çıkarttık. İtalya'dan gelen tasarımcılarla çalışma fırsatım oldu. Uluslararası fuarlara katıldık" diye konuştu.

Haberin Devamı

'TAMAMEN TESADÜFTÜ'

Baki, ayakkabı tasarımcılığına tesadüfen başladığını ifade ederek, "Liseden sonra iş arıyordum. Gördüğüm ilan üzerine ayakkabıcılığa başladım. Aslında tamamen tesadüftü. O şekilde başlayınca öyle de devam etti. Zamanla mesleğim oldu, severek yapıyorum. Erkeklerin egemen olduğu bir alanda kadın çalışanın olması her duyanı şaşırtıyor. Ayakkabı diken kadınlar vardır ama tasarımını yapan çok az kişi var. Güzel tepkiler de alıyorum, takdir edenler oluyor" dedi.

'HER ÇEŞİT AYAKKABI MODELİNİ YAPARIM'

Yaklaşık 4 bin ayakkabı modeli çizdiğini söyleyen Baki, "Her çeşit ayakkabı modelini yaparım. Ayakkabının kalıplarını çıkarıyorum. Sayasını da dikebilirim ama asıl işim modelini çizmek. Erkek, kadın ve çocuk ayakkabıları yapabiliyorum. Yaklaşık 4 bin model çizmişimdir. İlk zamanlar her gün yeni bir model çiziyordum. Şimdi daha yavaş hareket ediyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

'KADINLAR HER ŞEYİ YAPAR'

Baki, mesleğini severek yaptığını ve kadınların her şeyi yapabileceğini vurgulayarak, "Gelen müşterinin istediğini yapabilmek mutlu ediyor. İsteklerine cevap vermek güzel bir duygu. Mesleğimin zor bir yanı yok. Sevdikten sonra her kadın her şeyi yapabilir. Kadınlar her şeyi yapar. Şu anki düşüncelerim önceden olsaydı, farklı çizimlerle başka yerlerde olabilirdim. Teklifler geliyor, genç yaşta olsaydım denemek isterdim. Kadınların elinden her iş gelir. Her şeyi becerirler. Kadınlar her şeyi yapabilir" dedi.