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Sokak röportajında skandal sözler! Gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir kişinin gözaltına alındığını bildirirken, Bakırköy'de gerçekleştirilen bir sokak röportajıyla ilgili de harekete geçildiğini söyledi.

25.12.2023 - 14:16 |
Sokak röportajında skandal sözler! Gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy’de sokak röportajında 'Bu devlet teröristtir' diyen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Bakırköy'de, Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve dijital platformlarda yayınlamak üzere çekim yapan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." dedi. 

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Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak röportajında skandal sözler Gözaltına alındı

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 57 HESAP HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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BİR GÖZALTI DA ANTALYA'DA

Öte yandan Antalya'da yaşayan O.K. isimli kişi de, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, O.K.'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışması sonrası Antalya polisi tarafından yakalandığını açıkladı.

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