Sokak hayvanlarının uyutulması ne demek, sokak hayvanları uyutulacak mı? Sokak hayvanlarını uyutan ülkeler hangileri?

AK Parti, İngiltere, İtalya ve Portekiz’de uygulanan ‘uyutma’ yöntemini incelemeye başladı. AK Partili yetkililer, böyle bir düzenleme yapılırsa, her belediyenin, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek kuracakları internet sitesinde sahiplendirmeleri için ilan yayınlayacağını ifade etti. Buna göre ilanda yer alan ve 30 gün içerisinde sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak. Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerden sonra boşalan barınaklara yeni köpekler getirilecek. Süreç bu şekilde işletilecek. Düzenlemede kırsal ya da kent ayrımı yapılmayacak. Peki, Sokak hayvanlarının uyutulması ne demek? Sokak hayvanlarının korunması hakkında kanun ne zaman çıkacak, sokak hayvanlarını uyutan ülkeler hangileri?

Sokak hayvanlarının uyutulması ne demek?

Sokak köpeklerini uyutmak, köpeği acısız şekilde öldürmek demektir.

Hayvan ötanazisibir hayvanı öldürme veya aşırı tıbbi önlemleri alıkoyarak ölmesine izin verme eylemidir. Ötanazinin nedenleri arasında tedavi edilemez (ve özellikle ağrılı) hastalıklar, hayvanı desteklemeye devam edecek kaynakların olmaması veya laboratuvar test prosedürleri yer alır. Ötanazi yöntemleri, minimum ağrı ve sıkıntıya neden olacak şekilde tasarlanmıştır. Hayvan ötanazisi, hayvan katliamından ve haşere kontrolünden farklıdır ancak bazı durumlarda prosedür aynıdır. Hayvanda korku ve endişe oluşturmadan olabildiğince süratli yapılmalıdır. Ötanazi yapan kişiler kullanılan tekniklerin eğitimine, deneyime ve yeterli sertifikaya sahip olmalıdır. Böylece ötanazi ile hayvanın ızdırabı minimuma indirilir.

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