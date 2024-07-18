Sokak hayvanları yasası ilk 3 maddesi nedir? Sokak hayvanları yasası 17 madde

Sokak hayvanları ile ilgili TBMM'de görüşmeler devam ederken, yasanın son durumunu herkes merak ediyor. Komisyona 18 saatlik yoğun bir maratonun ardından sabah 06.30’da pazartesi günü tekrar toplanmak üzere ara verildi.

Sokak hayvanları yasası ilk 3 maddesi nedir?

İlk 3 Madde Kabul Edildi

Kabul edilen maddeler ise şu şekilde;

MADDE 1- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun amacı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 5199 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde ve (k) bendinde yer alan “ve hayvanların rehabilite edileceği” ibaresi “, hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Sahipsiz hayvan: Sahipli hayvanlar dışında kalan evcil hayvanları,

j) Sahipli hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan ve Bakanlık veri tabanına kaydedilen ev hayvanlarını,”

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MADDE 3- 5199 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “hayvanlara bakan veya bakmak” ibaresi “hayvanları sahiplenmek” şeklinde, (j) bendinde yer alan “ve güçten düşmüş hayvanların korunması” ibaresi “hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

"Kediler gündemde değil"

Teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Resmi rakamlara göre yaklaşık 1 milyon 410 bin 858 kediye çip takılmış durumda. Biz kanun gerekçesinde zarar veren hayvanlarla ilgili düzenleme yapıyoruz. Kediler zarar vermediği için şu anda gündemde değil" dedi.

İktidar ve muhalet arasında gerginlik

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, “Köpekler özgürce sokaklarda gezsin diye çocukları evde hapsetmeyi doğru bulmuyoruz.” Derken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yasasının çıkmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

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