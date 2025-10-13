Soğuk havaların vazgeçilmezi tezgahlarda yerini aldı! Bu sene mahsul az olduğu için fiyatı 400 liraya çıktı

Haberin Devamı

Düzce'nin coğrafi işaretli Kuzu kestanesi pazara inerek meraklıları ile buluştu. Aroması, tadı ve kabuğundan kolayca ayrılması ile ünlü olan ve Türkiye'nin birçok şehrinden talipleri bulunan kuzu kestanesi, bu sene de yoğun ilgi görüyor. Özellikle kestane kebabı ile tanınan Düzce'nin ünlü kestanesi için pazar ve çarşamba akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında şehir merkezindeki Hamidiye kapalı pazaryerinde kestane pazarı kuruluyor. Kestane satıcıları ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuzu kestane meraklılarını buluşturan kestane pazarında Düzce'yi etkisi altına alan yağmura rağmen kuzu kestaneyi alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Kuzu kestane bu sene mahsul az olduğu için fiyatı 400 TL'ye kadar çıkıyor.



Pazarlıkta Başkan Özlü arayı buldu

Kurulan Kestane pazarına Türkiye'nin bir çok şehrinden gelen oluyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de kestane pazarındaki satıcıları tek tek gezerek hem bilgiler aldı hem de bir süre sohbet etti. Özlü, ayrıca kestane satıcısı ile alıcının anlaşamaması üzerine pazarlığa aracılıkta yaptı. Sıkı pazarlığın yapıldığı pazarda Faruk Özlü hem satıcıyı hem de alıcıyı ikna etmeye çalıştı.



"Mahsul az fiyatı pahalı"

Kuzu kestane satıcısı Ayhan Özarslan, kestanenin bu sene az olduğunu bu nedenle de fiyatının pahalı olduğunu belirterek şunları söyledi, "Kestane pazarı açıldı ve satışlarımız devam ediyor. Bu sene fiyatlarımız biraz yüksek. Bu sene mahsul az olduğundan dolayı fiyatlar yüksek. Bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Aroması çok yüksek olduğu için çok tercih ediliyor. Türkiye'nin her yerinden almaya gelenler var. Bugün havada yağışlı ama kestane severleri bu yağmur etkilemiyor."







"Türkiye'nin her yerinden almaya geliyorlar"

Kestane pazarı görevlisi Alihan Mutlu ise Düzce'nin ünlü kestanesini almak için Türkiye'nin dört bir yanından almaya gelenler olduğunu belirterek, "Yağmur çamur demeden Düzce'nin meşhur kuzu kestanesini almak için hem Düzce'den hem de diğer illerden gelerek yoğun talep gösteriyorlar. Pazar ve çarşamba akşamları saat 17.00-17.30 gibi açılıyor. Akşam saatlerinde olmasının nedeni ise diğer illerden gelenler rahat bir şekilde gelsin ve alışverişini yapabilsinler diye" dedi.



Özlü, "Bütün Türkiye'yi davet ediyorum"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kestanecileri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryerindeyiz. Burasını haftada 2 gün pazar ve çarşamba akşamları kestanecilere tahsis ettik. Akşam 17.00'den sonra kestane pazarı kuruluyor. Bu pazar aslında bölgesel bir pazar. Sadece Düzce'nin değil çevre illerden de gelenlerinde pazarı. Türkiye'nin en güzel, en lezzetli kestaneleri bu pazarda satılıyor. Bütün Türkiye'yi bu pazarı ve ünlü kestanelerimizi tatmaya davet ediyorum. Kestanelerde bu sene ürün azlığı var. Ürün az ancak çok lezzetli" diye konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar açık kalan pazar Türkiye'nin birçok yerinden gelenlere ev sahipliği yapıyor.