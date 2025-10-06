Soğuk havaların vazgeçilmezi! Tam bir sağlık deposu

Haberin Devamı

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki nar bahçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarla günü ve nar hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, ilçe olarak nar üretiminde her geçen gün daha fazla söz sahibi olmaya devam ettiklerini belirterek, "İlçemizde örtü altı ve açıkta toplam 77 bin 595 dekar alanda meyvecilik yapılmaktadır. Bu alanın 14 bin 500 dekarında nar üretimi gerçekleştirilmekte olup, bu yıl itibarıyla yaklaşık 34 bin 356 ton nar üretimi beklemekteyiz. Bu üretimin yaklaşık 687 milyon TL'lik bir ekonomik değere ulaşması öngörülmektedir" dedi.

Bakanlığın destekleriyle nar üretimi ve kalitenin arttığına dikkati çeken Çömezoğlu, "Antalya genelindeki nar üretiminin yüzde 20'si Serik ilçemizde gerçekleşmekte ve 30 Eylül 2025 tarihinden bu yana 40 ton nar ihracatı yapılmış bulunmaktadır. Bu veriler, ilçemizin yalnızca iç pazarda değil, dış pazarda da güçlü bir aktör olduğunu göstermektedir. Bu yıl, biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmaları kapsamında, Serik ilçemizde 37 dekar alanda, 2 bin 200 ağaçlık hicaz narı bahçesinde faydalı böcek salınımı ve feromon tuzakları gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar, hem zararlı popülasyonlarını kontrol altına almakta hem de çevre dostu üretimi teşvik etmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilerimize de destek sağlanmaktadır. 2025 yılı itibarıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele için dekar başına 1305 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu destekler sayesinde üreticilerimiz hem ekonomik olarak rahatlamakta hem de çevreye duyarlı üretim modeline geçişte cesaretlendirilmektedir" diye konuştu.

Nar meyvesinin ilçenin hem ekonomik hem de tarımsal anlamda marka ürünlerinden biri olduğuna dikkati çeken Çömezoğlu, şöyle dedi:

"Üretim yaparken, verim ve kaliteyi tehdit eden zararlılarla mücadelede, çevreye duyarlı, insan ve yararlı canlı sağlığını koruyan yöntemlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda, bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 'Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Eylem Planı' çerçevesinde, müdürlük olarak nar bahçelerimizde zararlılara karşı kimyasal ilaç kullanımını azaltmak, doğal dengeyi korumak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla biyoteknik tuzaklar yerleştirdik ve biyolojik mücadele etmenlerinin salımını gerçekleştirdik. Kimyasal kalıntıdan arındırılmış, güvenilir ve ihracata uygun nar üretimi Serik'te artık mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, bu önemli çalışmada bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehberlik eden Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne (BATEM) de özellikle teşekkür etmek isterim. Proje sürecinde sundukları bilimsel katkılar, sahada yürüttüğümüz uygulamaların başarısına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Bugün burada düzenlediğimiz tarla günü etkinliği, bu çabaların somut bir göstergesidir."