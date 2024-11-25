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Sivas'ta mahsur kalan çoban ve koyunların imdadına belediye ekipleri yetişti!

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsünü Deliilyas Belediyesi misafir etti.

25.11.2024 - 11:31 | | İHA
Sivas'ta mahsur kalan çoban ve koyunların imdadına belediye ekipleri yetişti!

Altınyayla ilçesine bağlı Deliiyas Beldesinde yoğun kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kırsalda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsünün imdadına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri ve belediyeye ait araçlarla 4 saatlik zorlu çalışmanın sonucunda vatandaşlar ve 650 tane koyun donmaktan son anda kurtularak Deliilyas beldesine getirildi. Donmaktan son anda kurtulan koyunlar belediyeye ait bir garajda koruma altına alındı.

Sivasta mahsur kalan çoban ve koyunların imdadına belediye ekipleri yetişti



'HAYVANLARIMIZI VE BİZİ DONMAKTAN KURTARDILAR'

Eğer ekipler gelmeseydi biz arazide belki de donarak ölecektik diyen sürü sahibi Beyzade Özkan, “Arazideyken yoğun tipi nedeniyle mağdur kaldık. Deliilyas Belediye başkanı personeli ve belediyeye ait araçları ile bizi donmaktan kurtardı. Kendisinden ve ekibinden Allah razı olsun. Herkesin böylesi durumlarda duyarlı olmasını isteriz. Eğer ekip bizi kurtarmaya gelmeseydi dağda kalıp ölebilirdik. Allah kimseyi zor durumda bırakmasın. Başkanımız hayvanlarımız aç kalmasın diye bize yonca gönderdi. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.

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Sivasta mahsur kalan çoban ve koyunların imdadına belediye ekipleri yetişti

 


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