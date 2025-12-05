Sivas'ta köylülere müjde! Devreye alınıyor, bedava olacak

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.12.2025 - 07:51
Sivas’ın Ulaş ilçesinde resmen devreye alınıyor. Üreticileri sevindirecek haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje ile bölgedeki sorun doğal yöntemlerle çözülecek.

Sivas’ın Ulaş ilçesine kurulacak Güneş Enerjili Hayvan İçme Suyu Tesisi ile meralardaki su sorunu çözüme kavuşacak.

Ulaş İlçesi Kurtoğlu Köyü’nde, “Her Mera Bir Yaşam Alanıdır” sloganıyla yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 2025-2027 yılları arasında uygulanacak iki adet Güneş Enerjili Hayvan İçme Suyu Tesisi çalışmalarında sona gelindi.

Sivasta köylülere müjde Devreye alınıyor, bedava olacak

Ulaş İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje, bölgedeki meralardaki hayvan içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor. Kurulacak tesisler sayesinde köy meralarındaki hayvanların su ihtiyacı, yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile sağlanacak. Böylece hem su temini sürekli hale gelecek hem de çevre dostu bir yaklaşım benimsenmiş olacak.

 

